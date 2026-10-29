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НовостиПолитика29 октября 2026 7:08

Бойцы «Днепра» разминируют дороги к Алешкам

Войска группировки «Днепр» проводят инженерную разведку и очистку дорог, ведущих к населенному пункту Алешки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Бойцы «Днепра» разминируют дороги к Алешкам

Бойцы «Днепра» разминируют дороги к Алешкам

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск «Днепр» проводят инженерную разведку и очистку автомобильных дорог, ведущих к населенному пункту Алешки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Главная цель саперных работ — обеспечение безопасности маршрутов, необходимых для доставки гуманитарной помощи и проведения эвакуации местного населения. Специалисты обезвреживают прилегающие к городу участки дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

«Прилегающие к городу участки дорог обезвреживаются от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов для доставки гуманитарной помощи и организации эвакуации мирных жителей», — уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что российские усилия сейчас сосредоточены на разминировании дорог, ведущих из Алешек, поскольку без этого невозможна эвакуация.