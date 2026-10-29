Иностранные журналисты собираются посетить Алешки: из каких стран прибудут СМИ

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова намеревается поехать в Алешки в сопровождении иностранных журналистов. Большая часть из них прибудет из Соединенных Штатов. Об этом омбудсмен рассказала телеканалу «Звезда».

По ее словам, кандидатуры американских репортеров были предложены именно американской стороной. Вместе с ними в поездку также отправляются и другие представители СМИ.

«Это журналисты прежде всего из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», - сказала Лантратова.

При этом она так и не раскрыла, какие еще государства намерены отправить своих сотрудников прессы.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц рассказал об итогах первого дня перемирия в Алешках. По его словам, российские военные еще не вошли в сам город. На данный момент они расчищают дороги к населенному пункту, чтобы довезти гуманитарную помощь.