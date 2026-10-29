Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 октября 2026 7:10

Иностранные журналисты собираются посетить Алешки: из каких стран прибудут СМИ

Лантратова: в Алешки планируют прибыть журналисты из США и других стран
Арина СЕРОВА
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова намеревается поехать в Алешки в сопровождении иностранных журналистов. Большая часть из них прибудет из Соединенных Штатов. Об этом омбудсмен рассказала телеканалу «Звезда».

По ее словам, кандидатуры американских репортеров были предложены именно американской стороной. Вместе с ними в поездку также отправляются и другие представители СМИ.

«Это журналисты прежде всего из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», - сказала Лантратова.

При этом она так и не раскрыла, какие еще государства намерены отправить своих сотрудников прессы.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц рассказал об итогах первого дня перемирия в Алешках. По его словам, российские военные еще не вошли в сам город. На данный момент они расчищают дороги к населенному пункту, чтобы довезти гуманитарную помощь.