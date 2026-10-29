Украинская делегация прибыла в Белоруссию для гуманитарной операции в Алешках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украинская делегация, участвующая в гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, прибыла в Белоруссию. Об этом 29 октября сообщило агентство БелТА.

Группу возглавляет уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По данным агентства, представители Украины прибыли на пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельском районе.

Белорусская сторона также присоединилась к гуманитарной миссии и уже приступила к выполнению своей части ранее достигнутых договорённостей, отмечает БелТА.

Ранее KP.RU писал, что российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец встретились на белорусско-украинской границе. Стороны обсудили гуманитарные вопросы, в том числе ситуацию в Алешках Херсонской области.

Также KP.RU сообщал, что Россия и Украина договорились о проведении гуманитарной миссии в Алешках при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Основными задачами операции стали доставка продуктов, медикаментов и средств гигиены, а также организация безопасного выезда жителей.