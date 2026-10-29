Ночная атака ВСУ на Россию 29 октября стала крупнейшей за всё время Фото: REUTERS.

Атака украинских БПЛА на Россию ночью 29 октября стала крупнейшей за все время. Это следует из данных Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, этой ночью 29 октября дежурные силы ПВО уничтожили 1214 украинских беспилотников.

До этого рекордной по числу сбитых беспилотников противника была атака ВСУ в ночь на 20 сентября этого года - 1110 дронов.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что киевский режим продолжает попытки атаковать столицу России. Общее число сбитых в ночь на 29 октября дронов достигло 166 единиц.

Ранее KP.RU сообщал, что в Запорожской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. Транспортное средство следовало по маршруту Симферополь - Москва. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что от вражеского удара один человек погиб.