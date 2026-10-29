Лантратова: режим тишины в Алешках соблюдается 54 часа без нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Режим тишины в Алешках Херсонской области действует уже 54 часа, за это время не зафиксировано ни одного нарушения. Об этом 29 октября, в четверг, заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

Как рассказала Лантратова в «Максе», стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства, что позволило саперам приступить к разминированию маршрутов и подготовке безопасного проезда для гуманитарной колонны. Координация работы ведется совместно с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Лантратова также выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за личное участие и содействие в организации этой миссии.

Ранее KP.RU писал, что делегация Украины, участвующая в гуманитарной миссии в Алешках, прибыла на пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельском районе Белоруссии. Во главе группы Киева - уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.