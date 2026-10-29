В парламенте Армении началась словесная перепалка между депутатами, которая быстро переросла в драку. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В зале заседаний парламента Армении произошла массовая драка между депутатами. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента.

Так, в ходе выступления депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Тарон Чахоян поднял тему предвыборной кампании оппозиционной партии "Сильная Армения". Парламентарии начали активно друг с другом спорить. В итоге словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. Политики начали буквально кидаться с кулаками друг на друга.

Депутаты армянского парламента устроили драку во время заседания Словесная перепалка переросла в настоящую драку между армянскими парламентариями прямо во время заседания. Причиной стали резкие высказывания представителя правящей партии в адрес оппозиционных сил

Вице-спикер нижней палаты Рубен Рубинян решил успокоить агрессивных депутатов и объявил для этого перерыв. После его заявления об отдыхе трансляция завершилась. Местные СМИ пишут, что в зал пришли сотрудники службы безопасности.

Ранее стало известно, что здоровье президента Армении Ваагна Хачатуряна резко стало ухудшаться. Он все меньше появляется на публике.