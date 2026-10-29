Владимир Путин удивил всех на саммите в Москве: в Кремле указали на работоспособность президента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил феноменальную работоспособность главы государства Владимира Путина на саммите Россия — Африка в Москве. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с журналистами.

Так представитель Кремля прокомментировал чрезвычайно насыщенный график российского лидера, который в эти дни проводит многочисленные встречи с зарубежными коллегами.

Помимо участия в основных мероприятиях саммита, Путин уделяет время отдельным переговорам с главами африканских государств. Форум проходит в Москве 28–29 октября.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о планах Путина провести не менее 24 двусторонних встреч с иностранными лидерами за четыре дня. Переговоры начались 27 октября на Форуме стран — экспортеров газа и продолжились в рамках саммита Россия — Африка. При этом на 29 октября запланированы сразу семь отдельных встреч. Вся пятница, 30 октября, также будет посвящена международным переговорам.