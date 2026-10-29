Times: Вучича отговорили от удержания власти в Сербии силой. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOR PRESS

Собеседники газеты The Times утверждают, что Александр Вучич якобы планировал оспаривать итоги прошедших выборов силой, но его отговорили. При этом представитель бывшего сербского лидера категорически отвергла версию о захвате власти.

Так, по словам бывшего командира сербского антитеррористического подразделения полиции Спасое Вулевича, Вучич планировал не признавать итоги голосования и направил в Белград четыре тысячи полицейских, а также три тысячи «громил».

Представитель Вучича отвергла эту версию. По ее словам, присутствие полиции в городе не было связано с попыткой захвата власти. Это стало ответом на угрозы насилия со стороны протестующих.

Напомним, после поражения на выборах в Сербии блока под предводительством экс-президента страны Александра Вучича победившая оппозиция была в эйфории. Результат «Студенческого списка», которой получил абсолютное большинство в парламенте, горячо приветствовали гранды ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Руководство движения «Студенческий список», которое победило на парламентских выборах в Сербии, поспешило заявить, что не собирается вводить санкции против России.