Ушаков раскрыл, что происходит в Европе после разговора Путина со Стуббом и Стере Фото: REUTERS.

В Европе нет единого мнения относительно итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, сейчас среди европейских стран наблюдается разнобой в оценках состоявшегося диалога.

Телефонные переговоры прошли 27 октября по инициативе Финляндии и Норвегии. Разговор продолжался около полутора часов. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта и вопросы европейской безопасности.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа наконец осознала необходимость прямого диалога с Москвой. По его словам, завершить конфликт на Украине без переговоров с Путиным невозможно. При этом не все европейские политики поддержали инициативу Стубба и Стере. Так, премьер Дании Метте Фредериксен раскритиковала их за то, что разговор не был согласован с другими европейскими лидерами.