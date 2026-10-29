Два российских артиста покоряют новогодние корпоративы: Идет тренд на звезд 90-х Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова стали самыми востребованными артистами на предстоящих новогодних корпоративах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в музыкальной индустрии.

По словам собеседника агентства, заказчики начали активнее приглашать не только нынешних звезд эстрады, но и исполнителей, чья популярность пришлась на 1990-е и 2000-е годы.

«Также в этом году, как ни странно, пользуются спросом звезды 1990-2000-х годов. В этот состав входят Шура, группа "140 ударов в минуту" и Таня Буланова», — рассказал источник.

При этом наиболее высокие гонорары артисты традиционно получают в предновогодний период. Основная часть корпоративных мероприятий российских компаний проходит в декабре.

Ранее KP.RU выяснил, сколько российские знаменитости получают за свои выступления. Одной из самых дорогих звезд оказалась Кадышева, гонорар которой достигает 20 миллионов рублей. Лепс за выступление просит от пяти до семи миллионов рублей, а Шура обходится заказчикам в один-полтора миллиона. При этом расценки могут меняться в зависимости от формата мероприятия.

Тем временем KP.RU сообщал о самых востребованных артистах на частных мероприятиях летом 2026 года. Среди лидеров оказались Киркоров, Лепс, Кадышева, Куртукова и группа «Руки Вверх!». При этом стоимость приглашения звезды сильно зависит от загруженности исполнителя, города и даты выступления. Например, ради выступления на частном празднике артисту иногда приходится прерывать отпуск, что заметно увеличивает гонорар.