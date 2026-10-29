В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на Москву во время саммита Россия-Африка Фото: REUTERS.

Атаки украинских беспилотников на Москву во время проведения саммита Россия — Африка выглядят весьма странно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что ВСУ продолжают попытки атаковать российскую столицу, несмотря на проходящее в Москве крупное международное мероприятие с участием лидеров африканских государств.

По словам Пескова, подобные действия Киева лишь в очередной раз подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 136 украинских беспилотников, летевших на столицу. Массированная атака продолжалась в ночь на 29 октября. На местах падения обломков сбитых дронов работали специалисты экстренных служб. Из-за угрозы новых налетов аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостановили прием и отправку самолетов. Информации о пострадавших и разрушениях на тот момент не поступало.