76-летний итальянец ради наследства убил брата-инвалида пончиком с кремом. Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В Италии 76-летнего мужчину обвинили в убийстве двоюродного брата-инвалида ради наследства с помощью пончика с кремом. Об этом сообщает информационное агентство ANSA со ссылкой на расследование карабинеров Реджо-Эмилии.

По версии следствия, пенсионер намеренно передал сладости своему 74-летнему родственнику, законным опекуном которого являлся. При этом мужчина прекрасно знал, что брат страдает тяжелой дисфагией — нарушением глотания, из-за которого может употреблять только жидкую пищу.

В результате пожилой итальянец подавился кремовым пончиком и задохнулся. Трагедия произошла 27 июня в доме престарелых, где проживал инвалид.

Следователи считают, что мужчина заранее спланировал убийство, рассчитывая получить наследство родственника. По запросу прокуратуры суд выдал постановление о его задержании. Вечером 28 октября подозреваемого отправили под домашний арест.

Ранее в Монако нашли мертвым 29-летнего Антуана де Масси, двоюродного племянника князя Альбера II. Его тело обнаружили под эстакадой, причем вскрытие показало, что молодой человек погиб после падения с высоты 13 метров. По делу задержали 42-летнего гражданина Украины, который сопровождал погибшего после выхода из ночного клуба. Теперь следователи выясняют, произошел ли несчастный случай или мужчину намеренно столкнули с эстакады.