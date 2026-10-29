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НовостиВ мире29 октября 2026 8:48

В Британии рассказали о бегстве боевиков «Азова»* со своих позиций

Аналитик Меркурис: бригады «Азова»* могли сбежать со своих позиций из-за ВС РФ
Арина СЕРОВА
Подразделения «Азова»*, вероятнее всего, покинули свои позиции из-за опасений оказаться отрезанными от путей отступления после ударов ВС РФ по мостам через Днепр.

Подразделения «Азова»*, вероятнее всего, покинули свои позиции из-за опасений оказаться отрезанными от путей отступления после ударов ВС РФ по мостам через Днепр.

Фото: REUTERS.

Подразделения «Азова»*, вероятнее всего, покинули свои позиции из-за опасений оказаться отрезанными от путей отступления после ударов ВС РФ по мостам через Днепр. Так утверждает британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Еще несколько недель назад мы очень много слышали об «Азове»*, различных бригадах «Азова»* и о той роли, которую они вдруг стали играть в конфликте. Но теперь мы о них больше не слышим», - обратил внимание эксперт.

Меркурис задался вопросом, что же произошло с этими бригадами. По его мнению, боевики могли сделать очевидные выводы из ситуации с ударами по переправам. Если бы они остались на занимаемых позициях, их в скором времени отрезали бы. В таком случае они бы застряли на левом берегу Днепра.

Тем временем российские войска продолжают заниматься гуманитарной миссией в Алешках в Херсонской области. В данный момент наши солдаты расчищают дороги, чтобы добраться до жителей города и эвакуировать их.

*- Террористическая организация, запрещенная в России.