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НовостиПроисшествия29 октября 2026 9:03

В Екатеринбурге россиянин получил 14 лет колонии за госизмену

Жителя Челябинской области приговорили к 14 годам за передачу данных СБУ
Сергей КУДРИН
В Екатеринбурге россиянин получил 14 лет колонии за госизмену

В Екатеринбурге россиянин получил 14 лет колонии за госизмену

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Житель Челябинской области приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины, включая сбор данных о перемещении военных машин по региону, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ России.

В декабре 2025 года житель Южного Урала начал сотрудничать с представителем украинского военизированного объединения, деятельность которого запрещена в России, и собирал разведданные, включая наблюдение за транспортной инфраструктурой и движение поездов с военной техникой в Челябинской области.

"Судебной инстанцией фигурант приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части – в колонии строгого режима, ограничению свободы сроком на 1 год", - заявили в ведомстве.

Ранее KP.RU сообщил, что с 2023 года в России действуют поправки, согласно которым за госизмену можно отправиться за решётку пожизненно.