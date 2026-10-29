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НовостиНаука29 октября 2026 9:10

Ученые обнаружили новую карликовую планету: она находится за Плутоном

Reuters: ученые США выявили за Плутоном возможную новую карликовую планету
Арина СЕРОВА
Американские астрофизики обнаружили на далеких окраинах Солнечной системы возможную новую планету. Она находится прямо за Плутоном.

Американские астрофизики обнаружили на далеких окраинах Солнечной системы возможную новую планету. Она находится прямо за Плутоном.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Американские астрофизики обнаружили на далеких окраинах Солнечной системы возможную новую планету. Она находится прямо за Плутоном. Об этом информирует Reuters со ссылкой на исследователей из обсерватории имени Веры Рубин в Чили.

Ученые смогли выявить за Плутоном гигантское ледяное тело диаметром около 1,5 тысячи километров. Новый космический объект получил официальное обозначение 2026 ED138. Он расположен значительно дальше Плутона. Дистанция от находки до Солнца превышает расстояние от Земли до нашей звезды в 46 раз. Сейчас специалисты хотят провести новые наблюдения для детального изучения параметров открытого тела.

Для официального признания нового статуса ученым предстоит точно рассчитать массу космического тела. Процедуру утверждения проводит Международный астрономический союз, который на пока что выделяет всего пять подобных планет.

Ранее стало известно, что совсем скоро Землю накроет новая магнитная буря. Данное событие ожидается 31 октября.