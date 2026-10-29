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НовостиОбщество29 октября 2026 9:13

Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже

На похоронах Миши Маваши были охранники и кинологи
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже

Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В Воронеже на Юго-Западном кладбище прошли похороны 41-летнего рэпера и общественного деятеля Михаила Ница, более известного как Миша Маваши. По данным Telegram-канала SHOT, прощание изначально планировалось провести в режиме повышенной секретности.

Для обеспечения порядка на входе на территорию кладбища была выставлена охрана и смонтированы рамки металлодетекторов, а прилегающий периметр патрулировали кинологи со служебными собаками. Несмотря на усиленные меры безопасности, отдать дань артисту пришли более 100 человек.

Церемония состоялась на шестой день после гибели музыканта. Напомним, утром 24 октября тело рэпера с огнестрельным ранением было обнаружено в собственном доме в Воронеже. Сообщалось, что похороны Миши Маваши перенесли из-за угроз близким артиста.