Путин: Россия заинтересована в переносе некоторых производств в Африку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская Федерация заинтересована в переносе отдельных производств в африканские страны на фоне внешнего давления. Об этом 29 октября, в четверг, заявил президент России Владимир Путин.

На пленарном заседании саммита «Россия — Африка» лидер РФ отметил, что российские предприятия сталкиваются с многочисленными санкциями, поэтому размещение производств на африканском континенте отвечает интересам российских компаний. Путин также подчеркнул, что решения африканских партнеров должны приниматься суверенно, а вложения — быть надежными и защищенными от влияния внешнеполитической конъюнктуры.

Ранее KP.RU писал, что доля рубля в коммерческих операциях России с африканскими странами достигает 85%. Владимир Путин отметил, что Москва и государства Африки наладили устойчивые расчеты в национальных валютах, защищающие торговлю от внешнего давления и колебаний мировой конъюнктуры.