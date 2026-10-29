Самолет рейса Москва-Архангельск подал сигнал о возгорании перед посадкой Фото: Александр ГЛУЗ.

Самолет рейса SU 6337, следовавший из Москвы в Архангельск, подал сигнал о возгорании на борту перед посадкой. Воздушное судно приземлилось в штатном режиме, сообщили ТАСС в международном аэропорту Архангельска (Талаги) имени Ф. А. Абрамова.

Представители аэропорта рассказали, что службы были готовы к приему борта, поэтому к месту посадки своевременно прибыл расчет. Высадка пассажиров и выдача багажа были произведены в штатном режиме.

После посадки специалисты осмотрели лайнер, однако очагов возгорания не обнаружили. Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее KP.RU писал, что пассажирский самолет Superjet, следовавший из Санкт-Петербурга в Тбилиси, подал сигнал бедствия из-за срабатывания сигнализации о возможном пожаре в багажном отсеке. Лайнер благополучно сел в Нижнем Новгороде, при осмотре следов возгорания не обнаружили.