Вице-спикер парламента Армении Алексанян бросил кресло в ходе драки с оппозицией. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Вице-спикер Национального собрания Армении от правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян применил кресло в качестве оружия во время потасовки с оппозиционными депутатами.

Кадры с места инцидента попали в объективы камер видеонаблюдения и объективы журналистов. На видеозаписи зафиксировано, как Алексанян сначала метнул в сторону политических оппонентов пластиковую бутылку, а затем бросил в них кресло. В массовом столкновении также принял активное участие еще один вице-спикер от фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

Напомним, конфликт вспыхнул в здании парламента в четверг, 29 октября. Поводом для потасовки стало выступление депутата от правящей партии Тарона Чахояна, известного своими скандальными заявлениями. Перепалка между ним и руководителем фракции «Сильная Армения» Нареком Карапетяном быстро переросла в массовую драку. Спикер парламента был вынужден вызвать сотрудников службы безопасности и объявить перерыв, однако депутаты продолжили выяснять отношения в фойе перед залом заседаний.