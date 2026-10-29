Умер Владимир Южаков, художник-постановщик сериала «Тайны следствия»

Художник-постановщик сериала «Тайны следствия» Владимир Южаков умер в возрасте 73 лет. Фото: kino-teatr.ru

Умер Владимир Южаков – художник-постановщик, работавший над первым сезоном сериала «Тайны следствия». Он скончался на 74-м году жизни. О смерти мастера РИА Новости сообщили в его окружении.

«Да, его больше нет с нами», - сказала собеседница агентства.

Южаков появился на свет 7 ноября 1952 года в Ленинграде. В 1978 году он окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной, получив специальность художника-конструктора.

Его карьера в кинематографе стартовала в 1984 году с должности художника-декоратора на «Ленфильме». С конца 1980-х он начал работать художником-постановщиком. Среди знаковых работ мастера - фильмы «Случайный вальс» (1989), «Циники» (1991), а также сериалы «Тайны следствия» (2000), «Убойная сила» (2001), «Агентство НЛС» (2003) и другие проекты.

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