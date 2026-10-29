Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 октября 2026 9:49

Путин: Гуманитарная миссия в Алешках направлена на помощь мирным жителям

Путин заявил, что киевский режим давно создавал гуманитарную катастрофу в Алешках
Сергей КУДРИН
Путин: Гуманитарная миссия в Алешках направлена на помощь мирным жителям

Путин: Гуманитарная миссия в Алешках направлена на помощь мирным жителям

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прокомментировал миссию в Алешках и общую ситуацию в городе. Глава государства отметил, что основная задача всех нынешних мероприятий, совместных с США, это помощь мирным жителям, остающимся в той местности.

"Что касается зоны российско-украинского конфликта: как раз в это время, в эти дни, сегодня, завтра намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединенных Штатов, по оказанию помощи именно гражданскому населению", - заявил президент Путин, выступая на саммите "Россия - Африка".

Также Путин отметил, что украинские нацисты уже давно создавали в Алешках гуманитарную катастрофу, и текущая ситуация в городе - следствие действий ВСУ и их преступного руководства.

Ранее KP.RU сообщил, что желающие выехать на Украину жители Алешек будут направлены к границе через Анапу.

KP.RU следит за развитием событий