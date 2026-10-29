Путин: Гуманитарная миссия в Алешках направлена на помощь мирным жителям Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прокомментировал миссию в Алешках и общую ситуацию в городе. Глава государства отметил, что основная задача всех нынешних мероприятий, совместных с США, это помощь мирным жителям, остающимся в той местности.

"Что касается зоны российско-украинского конфликта: как раз в это время, в эти дни, сегодня, завтра намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединенных Штатов, по оказанию помощи именно гражданскому населению", - заявил президент Путин, выступая на саммите "Россия - Африка".

Также Путин отметил, что украинские нацисты уже давно создавали в Алешках гуманитарную катастрофу, и текущая ситуация в городе - следствие действий ВСУ и их преступного руководства.

Ранее KP.RU сообщил, что желающие выехать на Украину жители Алешек будут направлены к границе через Анапу.

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