«Тщательно продумывался каждый этап»: Лантратова рассказала о подготовке к миссии в Алешках

Лантратова: миссия в Алешках готовилась с мая, продумывался каждый этап. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOR PRESS

Миссия в Алешках Херсонской области готовилась с мая. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен добавила, что тщательно продумывался каждый этап операции, включая подготовку гуманитарного конвоя.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что объявленный для эвакуации мирных жителей Алешек режим тишины продолжает соблюдаться обеими сторонами. В настоящий момент и украинские формирования, и ВС РФ, не ведут в районе города боевых действий, пока не будут вывезены все желающие жители.

Также российский омбудсмен рассказала, что в Алешки она планирует поехать в сопровождении иностранных журналистов. Большая часть из них прибудет из Соединенных Штатов. По ее словам, кандидатуры американских репортеров были предложены именно американской стороной.