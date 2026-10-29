Премьер Норвегии призвал FT исправить статью о разговоре с Путиным: что ответило СМИ

Осло потребовало от FT исправить статью о разговоре Стере и Стубба с Путиным Фото: REUTERS.

Правительство Норвегии обратилось к британскому изданию Financial Times с требованием исправить материал о телефонных переговорах премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с российским лидером Владимиром Путиным. В Осло заявили, что статья содержит ложную информацию.

Причиной спора стала публикация от 27 октября, в которой Financial Times со ссылкой на анонимные источники утверждала, будто российский лидер посвятил большую часть 90-минутной беседы «лекциям о средневековой славянской истории» и первопричинах конфликта, не дав собеседникам обсудить пути его завершения.

«Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда», — заявил Йонас Гар Стере в эфире телеканала TV2.

Глава норвежского правительства пояснил, что российский президент лишь изложил свою оценку ситуации и проанализировал события с 2014 года по настоящее время. Стере также опроверг утверждения о том, что европейским лидерам не предоставили слова.

«Я думаю, что время распределилось довольно равномерно. Мы использовали примерно одинаковое количество времени», — подчеркнул норвежский премьер.

Как сообщает норвежская газета VG, редакция Financial Times отказалась удовлетворить просьбу властей Норвегии о внесении правок.

Напомним, по данным Кремля, в ходе трехсторонних переговоров Владимир Путин напомнил о первопричинах кризиса и подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при учете законных интересов Москвы. Стороны также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби в первой половине ноября.

В свою очередь Стере назвал 90-минутную беседу содержательной и профессиональной, обратив при этом внимание на существенные разногласия сторон. По его мнению, этот разговор может стать основой для будущих переговоров в ОАЭ. Премьер Норвегии также подтвердил договоренность о продолжении прямых контактов. Стубба заявил, что разговор был откровенным и содержательным.

При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала решение лидеров Финляндии и Норвегии самостоятельно созвониться Владимиру Путину. Глава датского парламента заявила, что ранее европейские страны выступали за согласованные действия и совместный подход к контактам с Москвой.