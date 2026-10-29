Омбудсмен Украины Лубинец прибыл в Белоруссию, откуда отправится в Алешки. Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о прибытии украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Белоруссию, откуда он намерен отправиться в Алешки.

По данным российской стороны, украинского омбудсмена встретили представители аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

«Мой коллега Дмитрий Лубинец уже прибыл в Беларусь, где его встретил мой аппарат. И оттуда также направится в Алешки», — написала российский омбудсмен в социальной сети «Макс».

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что в Алешках уже 54 часа действует режим тишины без нарушений. Стороны выполняют свои обязательства, что позволило начать разминирование территории и подготовить безопасный проезд для гуманитарной колонны. Она выразила благодарность Мелании Трамп за участие в организации миссии, а также отметила, что работу координируют с украинским омбудсменом.