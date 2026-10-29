Минобороны РФ: российские силы ПВО за сутки сбили 1 425 украинских беспилотников. Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили и уничтожили 1 425 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 29 октября, в четверг, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Всего с начала специальной военной операции российская армия уничтожила 274 465 беспилотных летательных аппаратов киевского режима.

В российском военном ведомстве также передали, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, используемую украинскими войсками, площадки запуска БПЛА, а также пункты временного размещения украинских военных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

Также KP.RU писал, что российские военные нанесли удар по сухогрузу, который, по данным Минобороны РФ, доставлял в Одессу вооружение и другие грузы для украинской армии.

Ранее стало известно, что подразделения российской группировки «Восток» освободили населенный пункт Мировка, который расположен в Запорожской области.