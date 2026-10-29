Британия урезает бюджеты всех ведомств, а Киеву шлёт миллиарды: обнародован план на год Фото: REUTERS.

Британия решила затянуть пояса: ради латания дыры в оборонном бюджете правительство урежет на 1% расходы всех без исключения госведомств с 2027 по 2030 год. Об этом говорится в бюджетном плане британского минфина на следующий год, который изучило РИА Новости. Экономия выйдет скромной — около 3 миллиардов фунтов.

Дыра, которую пытаются заштопать, впечатляет. На программу оборонных инвестиций до 2030 года нужно 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов), а в наличии только 10,3 миллиарда. Недостающие 4,7 миллиарда и закроют за счёт ведомственных сокращений и 1,7 миллиарда из резервного фонда минфина на непредвиденные расходы.

При этом на Киев Лондон деньги находит исправно. В рамках годового бюджета минфин заложил дополнительные 10 миллиардов фунтов военной помощи Украине — в виде кредитов.

Достаётся и простым британцам. Министр финансов Джин Хили заявил, что перед следующими выборами в 2029 году количество пособий сократят.

Ещё в конце лета стало известно, что Британия оказалась в серьёзном кризисе из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы. Такое заявление сделал лидер оппозиционной партии Reform UK Дэнни Крюгер.