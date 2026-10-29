Педиатр объяснил, почему школьники часто болеют осенью

Чтобы снизить риск простуд, врач посоветовал следить за питанием и режимом сна ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Дети болеют осенью один за другим, и дело не только в холоде. Педиатр, профессор Сеченовского университета Павел Бережанский рассказал, какие неочевидные факторы делают школьников уязвимее перед вирусами. Об этом пишет aif.ru.

«Осенью заметно возрастает активность многих респираторных вирусов: риновирусов, гриппа, респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Их одновременное распространение повышает общую вирусную нагрузку, с которой иммунитету справиться становится значительно сложнее», – уточнил врач.

По словам специалиста, после летних каникул школьникам бывает трудно вернуться к привычному расписанию. Из-за ранних подъемов дети могут недосыпать, а недостаток полноценного отдыха мешает нормальной работе организма. Кроме того, нехватка белка, железа и других важных питательных веществ может негативно отражаться на иммунной системе.

Еще один фактор риска – воздух в помещении. Пыль раздражает дыхательные пути, а в начале отопительного сезона слизистые могут пересыхать из-за сухого воздуха. Чтобы снизить риск простуд, врач советует следить за питанием и режимом сна ребенка, поддерживать комфортную влажность воздуха и не допускать курения дома.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Лебедев назвал основные правила, которые помогут снизить риск простуд осенью.