Осень, школа и простуды: 5 главных правил, которые уберегут ребенка от болезней

Иммунная система школьника только формируется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Начало нового учебного года - всегда волнительно и для ребят, и для родителей. Если не сказать – нервно, тревожно и даже болезненно. Ведь к стрессу первых школьных дней скоро присоединятся вирусы и бактерии.

- Осенью, в начале учебного года, дети часто болеют, и на это есть несколько причин, - говорит Михаил Лебедев, ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

1. Осень - период перестройки организма с летнего режима на зимний.

- В это время происходит в том числе определенное колебание иммунного ответа, - объясняет Михаил Лебедев. - Иммунная система школьника только формируется (и это будет происходить до 12–14 лет). Поэтому после длительного «летнего покоя» иммунитету нужно время, чтобы снова эффективно противостоять новым атакам.

2. Изменяется температурный фон: похолодание традиционно сопровождается ростом заболеваемости респираторными инфекциями.

3. Резкая смена режима дня.

4. Увеличение умственной и эмоциональной нагрузки. «Это тоже на какое-то время способно ослабить защитные силы организма», - объясняет эксперт.

5. Коллективный обмен вирусами.

После каникул дети снова оказываются в коллективах: в группе детского сада, в школьном классе, на перемене, в спортзале, в столовой.

- При этом повышается риск распространения инфекций, - констатирует Михаил Лебедев. - Возбудители инфекции передаются при тесном общении, через общие игрушки, школьные принадлежности, спортивный инвентарь, ручки дверей и др. При этом один заболевший ребенок легко становится источником инфекции для окружающих.

Осень - период перестройки организма с летнего режима на зимний Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОМОЖЕТ ЛИ ПОВЫШЕННЫЕ МЕРЫ ГИГИЕНЫ?

- Да, гигиена действительно работает как профилактическая мера, создавая барьер, существенно снижающий риск заражения инфекциями, - соглашается эксперт Роспотребнадзор. - Ведь многие инфекционные болезни передаются вполне определенными путями: воздушно-капельным (при кашле и чихании), фекально-оральным и контактным (через грязные руки, предметы, поверхности, зараженные продукты). Соблюдение простейших гигиенических правил позволяет эти пути прервать и предотвратить распространение инфекции.

5 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ

1. Мойте руки.

Мы часто не замечаем, сколько раз за день прикасаемся к дверным ручкам, поручням общественного транспорта, тележкам в магазине. Что уж говорить про детей, которым важно потрогать все на свете.

- Важнейшим фактором передачи многих инфекционных заболеваний являются грязные руки, - уточняет Михаил Лебедев. - Но достаточно просто вымыть руки с мылом и этой простой гигиенической процедурой прервать путь передачи инфекции. При этом заболеваемость кишечными инфекциями снижается более чем на 40% и респираторными инфекциями - почти на 25%. Главное – мыть руки тщательно, не превращая эту важнейшую процедуру в формальность.

2. Чихаем в локоть.

Научите ребенка соблюдать простой «респираторный этикет» - при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовым платком или сгибом локтя, а не ладонью. Использованный одноразовый платок нужно сразу выбросить и вымыть руки.

3. Не пить из чужих бутылок и не есть с чужой ложки.

Довольно сложно бывает объяснить малышам, что нельзя делиться игрушками, одеждой и не стоит совать пальцы в рот другому ребенку.

Но школьники уже должны понимать, что личными вещами (шарфами, перчатками, носовыми платками) делиться нельзя. Не говоря уж про бутылки с водой или столовые принадлежности. Все, что касается слизистых рта и носа, должно быть только личным.

4. Проветривать и увлажнять.

В школе или детсаду, конечно, родителям сложно контролировать уровень влажности и проветривания. Но квартиру, особенно комнату ребенка, проветривать и прибирать нужно тщательно: делать влажную уборку, мыть поверхности, к которым часто прикасаются (дверные ручки, выключатели).

И обязательно протирать телефон антибактериальными салфетками!

5. Вакцинируйтесь.

Прививка от гриппа если и не защищает полностью от заражения, но совершенно точно уменьшает тяжесть течения болезни и уберегает от осложнений.

- И не только прививка от гриппа будет буфером в сезон ОРВИ, - уточняет Михаил Лебедев. – Вакцинация в целом является самой эффективной мерой специфической профилактики инфекционных заболеваний. Перед началом учебного года следует проверить соответствие прививочного статуса ребенка с Национальным календарем профилактических прививок.

Так, например, в 6-7 лет детям проводится ревакцинация от кори-краснухи-паротита, а также туберкулеза, дифтерии, столбняка и полиомиелита. В 14 – ревакцинация против дифтерии и столбняка.

Прививка от гриппа если и не защищает полностью от заражения, но совершенно точно уменьшает тяжесть течения болезни и уберегает от осложнений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОДХОДИТЕ КОМПЛЕКСНО

- Даже при постоянном соблюдении всех правил гигиены невозможно полностью исключить контакт с возбудителями инфекции и устранить все риски, - говорит Михаил Лебедев. - Для надежной защиты следует действовать комплексно.

* Как можно быстрее наладить режим дня. Особенно сон (укладывайте ребенка спать не позднее 22 часов).

* Не забывать про прогулки на свежем воздухе (не меньше 1,5 часов в день).

* Желательно, чтобы прогулки были активными, с хорошей физической нагрузкой.

* Максимально разнообразить питание ребенка овощами и фруктами. Лучше всего – в свежем виде.

- Если у ребенка появились симптомы инфекционного заболевания, отправлять его в детский сад или школу нельзя, - напоминает Михаил Лебедев. - Нужно обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать назначения педиатра.

СОВЕТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Профилактика в простудный сезон важна не только детям. Взрослым тоже стоит помнить про меры безопасности, напоминает Роспотребнадзор:

* Добавляйте в рацион сезонные овощи, фрукты и ягоды: тыкву, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву. Не забывайте о жирной рыбе — скумбрии, сельди и лососе. И пейте достаточно чистой воды.

* Спите не меньше 8 часов.

* Используйте увлажнитель воздуха в отопительный сезон.

* Протирайте ручки, ключи и банковские карты. Важно после улицы мыть не только руки, но и дезинфицировать то, к чему мы чаще всего прикасаемся.

* Приучите себя не прикасаться к глазам, носу и рту, если находитесь в общественном транспорте.

* Помните о вакцинации: оптимальное время для прививки — сентябрь–октябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться до сезонного подъема заболеваемости.

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