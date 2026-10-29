Пасечник: Луганск подвергся массированной атаке ВСУ, повреждена инфраструктура Фото: REUTERS.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что утром в четверг, 29 октября, центр Луганска попал под массированный удар беспилотников. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

По словам Пасечника, в городе повреждены жилые дома, здания почтового отделения и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура. В одной из школ выбило стёкла. Самое главное — обошлось без пострадавших. На местах происшествий уже работают экстренные и коммунальные службы, они ликвидируют последствия налёта.

Досталось и энергетике. Из-за атаки дронов на энергообъекты без света остались больше 150 тысяч абонентов. Энергетики сразу взялись за ремонт и смогли вернуть электричество большинству потребителей по резервным схемам. Социальные и медицинские объекты подключили к резервным источникам питания.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 29 октября силы ПВО уничтожили 1 214 дронов ВСУ над регионами страны. Беспилотники сбивали над несколькими субъектами РФ.