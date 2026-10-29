В России запатентовали таргетный препарат для лечения и диагностики рака груди Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Препарат для диагностики и лечения агрессивных форм рака молочной железы разработали ученые из Томска. Радиофармсредство на основе радиоактивного изотопа лютеция-177 предназначено для точечного воздействия на опухоль и уже прошло доклинические испытания на животных. Об этом рассказал журналистам замдиректора НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимир Чернов.

В основе разработки — молекула-вектор, которая помогает доставлять радиоактивное вещество к раковым клеткам. Такой подход должен позволить воздействовать на опухоль, снижая нагрузку на здоровые ткани, в том числе печень и почки.

Препарат работает по принципу тераностики: сначала специалисты определяют расположение опухоли с помощью диагностического компонента, а затем используют тот же механизм доставки для уничтожения раковых клеток. Разработку запатентовали, патент принадлежит Томскому политехническому университету.

Ранее KP.RU писал, что Минздрав России разрешил клиническое исследование препарата BCD-237 для лечения рака молочной железы. Разработка компании BIOCAD предназначена для терапии HER2-положительных опухолей, а исследование должно оценить ее эффективность и безопасность.