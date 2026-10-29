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НовостиЭкономика29 октября 2026 10:59

Росстат назвал регион РФ со среднедушевым доходом выше 250 тысяч рублей

Чукотка стала единственным регионом РФ с доходами населения свыше 250 тыс. руб.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Росстат назвал регион РФ со среднедушевым доходом выше 250 тысяч рублей

Росстат назвал регион РФ со среднедушевым доходом выше 250 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Чукотский автономный округ оказался единственным субъектом РФ, где среднедушевые денежные доходы жителей во втором квартале 2026 года превысили отметку в 250 тысяч рублей в месяц. Согласно официальным данным Росстата, показатель составил 251 866 рублей.

Второе место по уровню доходов занял Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 192 175 рублей в месяц. Тройку лидеров замкнул Ненецкий автономный округ (165 830 рублей). В пятерке также оказались Москва (161 213 рублей) и Магаданская область (159 566 рублей).

В среднем по стране среднедушевые доходы во втором квартале зафиксированы на уровне 76 716 рублей в месяц. Наименьшие показатели среди опубликованных регионов отмечены в Республике Ингушетия (29 128 рублей), Карачаево-Черкесии (35 192 рубля) и Тыве (38 139 рублей).

Отмечается, что рост доходов на Чукотке демонстрирует устойчивую динамику: в первом квартале 2026 года показатель составлял 232 195 рублей, а во втором квартале 2025 года — 206 247 рублей. В статистическом ведомстве уточнили, что данные за 2026 год носят оценочный характер, а за 2025 год являются предварительными.

Накануне доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев сообщил, что с начала 2027 года месячные должностные оклады технического и вспомогательного персонала федеральных ведомств вырастут в среднем в два раза.