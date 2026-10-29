Росстат назвал регион РФ со среднедушевым доходом выше 250 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН.

Чукотский автономный округ оказался единственным субъектом РФ, где среднедушевые денежные доходы жителей во втором квартале 2026 года превысили отметку в 250 тысяч рублей в месяц. Согласно официальным данным Росстата, показатель составил 251 866 рублей.

Второе место по уровню доходов занял Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 192 175 рублей в месяц. Тройку лидеров замкнул Ненецкий автономный округ (165 830 рублей). В пятерке также оказались Москва (161 213 рублей) и Магаданская область (159 566 рублей).

В среднем по стране среднедушевые доходы во втором квартале зафиксированы на уровне 76 716 рублей в месяц. Наименьшие показатели среди опубликованных регионов отмечены в Республике Ингушетия (29 128 рублей), Карачаево-Черкесии (35 192 рубля) и Тыве (38 139 рублей).

Отмечается, что рост доходов на Чукотке демонстрирует устойчивую динамику: в первом квартале 2026 года показатель составлял 232 195 рублей, а во втором квартале 2025 года — 206 247 рублей. В статистическом ведомстве уточнили, что данные за 2026 год носят оценочный характер, а за 2025 год являются предварительными.

Накануне доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев сообщил, что с начала 2027 года месячные должностные оклады технического и вспомогательного персонала федеральных ведомств вырастут в среднем в два раза.