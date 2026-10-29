Силуанов рассказал, как изменятся пенсии в 2027 году

Силуанов: средняя пенсия по старости в РФ в 2027 году приблизится к 30 тыс. руб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Средний размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, плановый показатель достигнет 29 904 рублей. Одновременно с этим прожиточный минимум в стране установится на уровне 20 227 рублей, показав рост на 6,8 процента год к году.

Силуанов подчеркнул, что именно размер прожиточного минимума послужит базовым ориентиром для правительства при расчете социальных пособий и проведении индексации тарифных выплат.

Ранее KP.RU писал, что фиксированную выплату в составе страховой пенсии по старости хотят повышать с 70 лет, а не с 80, как это предусмотрено сейчас. Член ОП Владислав Гриб заявил, что такая мера помогла бы гражданам справляться с допрасходами.