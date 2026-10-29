Подавший сигнал тревоги самолёт Ереван-Минводы приземлился в столице Армении Фото: Александр ГЛУЗ.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Еревана в Минеральные Воды и подавший сигнал тревоги вскоре после вылета, благополучно приземлился в аэропорту отправления. Об этом сообщают авиадиспетчеры.

«Самолет приземлился», — передал диспетчер ТАСС, уточнив, что на данный момент борт осуществляет руление по направлению к терминалу. Собеседник агентства не озвучил причину, по которой лайнер мог передать тревожный сигнал.

Ранее данные сервиса Flightradar зафиксировали, что лайнер подал сигнал аварийной системы и развернулся в воздухе для возвращения в столицу Армении. Сигнал general emergency был передан приблизительно через 20 минут после взлета.

Ранее KP.RU писал, что самолет авиакомпании «Азимут», следовавший из Стамбула в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.