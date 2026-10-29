Пашинян не нашел причин увольнять главу Ширакской области после слов об Иванах Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер Армении Никол Пашинян отреагировал на скандал вокруг губернатора Ширакской области Давида Арушаняна, который позволил себе высказывание про «Иванов». Как сообщает ТАСС, глава правительства сожалеет о сказанном, однако увольнять чиновника не собирается — причин для этого он не видит.

«Оснований для освобождения от работы губернатора Ширакской области я не вижу», — уточнил Пашинян в беседе с журналистами.

Напомним, 17 октября Арушанян в соцсетях раскритиковал празднование Дня города в Гюмри, которое организовала партия «Сильная Армения». В посте он написал, что «гюмрийцы — это не ваши Иваны». В Ереване эту партию считают пророссийской.

В Москве на выпад отреагировали резко. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона ждет от Еревана четкой реакции на слова губернатора. В Кремле формулировку Арушаняна расценили как «недопустимую перепевку нацистских лозунгов» и назвали откровенно хамской.