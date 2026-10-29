Европа доигралась с запретами и теперь расчехляет запасы: На рынок отправят нефть, но ее мало Фото: REUTERS.

Европейские страны в ближайшие три месяца выведут на рынок 42 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов для снижения цен на топливо. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экономики Франции Ролана Лескюра.

По словам чиновника, половина указанного объема придется на дизельное топливо. Соответствующее заявление он сделал перед встречей министров энергетики Евросоюза в Люксембурге.

При этом Франция уже в ближайшие дни начнет поставлять на рынок ранее обещанные десять миллионов баррелей дизеля. Как ожидает Лескюр, эффект от этой меры станет заметен на следующей неделе. Топливо планируют продавать по себестоимости, что позволит снизить цены на 12–18 евроцентов за литр.

«Дизельное топливо лежит в основе наших проблем», — подчеркнул министр.

Лескюр добавил, что европейские страны сохраняют возможность дальнейшего использования стратегических резервов, если ситуация на топливном рынке не улучшится.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Европа сама усугубила энергетический кризис, отказавшись от российских нефти, нефтепродуктов и газа. По его словам, ограничения привели к росту цен на топливо и усилению зависимости ЕС от американских поставщиков. При этом ситуация дополнительно осложнилась из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив.