В Литве заговорили о всеобщей воинской повинности: что стало причиной

Глава МО Литвы Каунас допустил переход к всеобщему призыву с 2030 года.Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о возможном введении обязательной военной службы для всех молодых мужчин в стране, начиная с 2030 года. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

По словам главы военного ведомства, такие изменения обусловлены демографическими факторами: рождаемость в республике снижается, а число граждан призывного возраста сокращается.

«Наша демографическая ситуация не улучшается, а ухудшается. Рождаемость снижается, число молодых граждан, подлежащих военной службе, также уменьшается, поэтому, естественно, мы движемся к всеобщей воинской повинности», — отметил он.

Каунас пояснил, что Литва постепенно приближается к всеобщему призыву, увеличивая квоты для новобранцев на фоне уменьшения количества потенциально годных к службе молодых людей. При этом он признал, что данный шаг сопряжен с определенными рисками, однако открыто детализировать их не стал, выразив общую поддержку всеобщему призыву.

Как считает министр, всеобщая воинская повинность не только укрепит обороноспособность государства, но и поможет гражданам получить ключевые навыки для действий в кризисных ситуациях, которые важны наравне с тактической и огневой подготовкой.

Ранее МВД Германии выступило за подготовку немецких школьников к военным действиям. Депутат Родериха Кизеветтера отметил, что для молодых людей необходимо ввести кризисное обучение. В пример он привел Финляндию, где такие учения являются обычной практикой в школах на протяжении десятилетий.