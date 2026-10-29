Украина сама подтвердила, что СВО нужно продолжать: в Кремле указали на один поступок Киева Фото: REUTERS.

Атаки украинских беспилотников на Москву подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции для защиты России от подобных угроз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести».

Представитель Кремля прокомментировал массированный налет БПЛА на российскую столицу в ночь на 29 октября. По данным Минобороны РФ, эта атака стала крупнейшей за все время конфликта.

«Слава богу, эффективно работают наши системы ПВО. Но это лишний раз подчеркивает, что все продолжается, и СВО должно продолжаться для того, чтобы мы были застрахованы от таких угроз», — подчеркнул Песков.

Ранее KP.RU сообщал о рекордном количестве украинских беспилотников, уничтоженных над территорией России в ночь на 29 октября. По информации Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны ликвидировали 1214 дронов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 сентября, когда российские военные сбили 1110 БПЛА. При этом, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 29 октября на подлете к столице уничтожили 166 беспилотников.