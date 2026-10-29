Европа и США не хотят говорить с русофобкой Каллас: Горе-дипломата бросили одну после разговора Европы с Путиным Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел после телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что Каллас фактически отстранилась от реальных дипломатических контактов по Украине. При этом еще шесть недель назад она заявляла о готовности принять звонок российского президента или главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Никто не хочет говорить с Каллас», — говорится в публикации.

По мнению автора материала, глава евродипломатии не пользуется особым влиянием и в Вашингтоне. Она скептически оценивала мирные инициативы американских спецпосланников, предлагая привлечь к переговорам политиков, которые якобы лучше понимают Россию. Однако приглашения на встречи в Осло и Санкт-Петербурге Каллас так и не получила. Не ожидают ее и на предстоящих переговорах в Абу-Даби.

Более того, как отмечает газета, даже возможную делегацию ЕС может возглавить не Каллас, а глава аппарата председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что среди европейских стран наблюдается разнобой в оценках разговора Путина со Стуббом и Стере. Телефонные переговоры состоялись 27 октября по инициативе Финляндии и Норвегии и продолжались около полутора часов. Стороны обсудили украинский конфликт и вопросы европейской безопасности. При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала инициативу коллег за отсутствие согласования с другими европейскими лидерами.