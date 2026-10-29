В Кремле прокомментировали слухи об «уроке истории» в разговоре Путина со Стуббом и Стере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Никакого «урока истории» во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере не было. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Представитель Кремля назвал дезинформацией сообщения о том, что Путин якобы посвятил значительную часть беседы историческим лекциям вместо обсуждения украинского конфликта.

Переговоры состоялись 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло и продолжались около полутора часов. Стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы европейской безопасности.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от британской газеты Financial Times исправить публикацию о разговоре с Путиным. Издание утверждало, что российский лидер большую часть встречи рассказывал о средневековой истории славян и не давал собеседникам обсудить пути завершения конфликта. Стере опроверг эти сведения, подчеркнув, что все участники беседы получили примерно одинаковое время для выступлений. Однако редакция Financial Times отказалась вносить исправления в материал.