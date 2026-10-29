Ушаков назвал правильным требование Стёре исправить статью FT о беседе с Путиным

Юрий Ушаков. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Помощник президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков назвал правильным требование премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре исправить статью газеты Financial Times о разговоре с Владимиром Путиным. Ушаков отметил, что информация в публикации была придуманной.

«Он правильно сделал. Это придуманная какая-то информация. Вернее, не информация, — дезинформация», — сказал в интервью ИС «Вести» политик. Ушаков отметил, что речь во время телефонного разговора Путина с европейскими лидерами была о другом.

Ранее KP.RU писал, что правительство Норвегии потребовало от газеты Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с Владимиром Путиным. Стёре заявил, что материал содержит недостоверные сведения о ходе беседы, в том числе утверждения о том, что российский лидер большую часть времени говорил об истории, не оставляя собеседникам возможности обсудить урегулирование конфликта.