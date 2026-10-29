Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 октября 2026 12:22

Ушаков: Среди стран Запада было много противников саммита «Россия—Африка»

Ушаков заявил, что некоторых африканских лидеров на Западе пытались убедить не приезжать на саммит «Россия—Африка»
Мария МАМАЕВА
Ушаков: Среди стран Запада было много противников саммита «Россия—Африка»

Ушаков: Среди стран Запада было много противников саммита «Россия—Африка»

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Среди представителей стран Запада было много противников проведения Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с RT.

Как заявил представитель главы государства, некоторых лидеров стран Африки на Западе пытались убедить не приезжать на саммит, проходящий в России.

«Было много противников среди западных стран этого саммита. <...> Но тем не менее, вы видите, очень солидные представительства. И все идет очень хорошо», - подчеркнул Ушаков.

Напомним, что третий саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 октября под председательством президента РФ Владимира Путина и действующего председателя Африканского союза, президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. На полях мероприятия на высшем уровне представлены 22 государства.