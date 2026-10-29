Ушаков: Среди стран Запада было много противников саммита «Россия—Африка» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Среди представителей стран Запада было много противников проведения Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с RT.

Как заявил представитель главы государства, некоторых лидеров стран Африки на Западе пытались убедить не приезжать на саммит, проходящий в России.

«Было много противников среди западных стран этого саммита. <...> Но тем не менее, вы видите, очень солидные представительства. И все идет очень хорошо», - подчеркнул Ушаков.

Напомним, что третий саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 октября под председательством президента РФ Владимира Путина и действующего председателя Африканского союза, президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. На полях мероприятия на высшем уровне представлены 22 государства.