Ушаков: Среди стран Запада было много противников саммита «Россия—Африка»

Фото: Иван МАКЕЕВ.
Среди представителей стран Запада было много противников проведения Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с RT.
Как заявил представитель главы государства, некоторых лидеров стран Африки на Западе пытались убедить не приезжать на саммит, проходящий в России.
«Было много противников среди западных стран этого саммита. <...> Но тем не менее, вы видите, очень солидные представительства. И все идет очень хорошо», - подчеркнул Ушаков.
Напомним, что третий саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 октября под председательством президента РФ Владимира Путина и действующего председателя Африканского союза, президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. На полях мероприятия на высшем уровне представлены 22 государства.