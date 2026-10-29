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НовостиПолитика29 октября 2026 13:03

Минобороны: Авиация и артиллерия поразили военные объекты ВСУ в 139 районах

ВС России атаковали инфраструктуру и пункты дислокации ВСУ
Семен ЗИМИН
Минобороны: Авиация и артиллерия поразили военные объекты ВСУ в 139 районах

Минобороны: Авиация и артиллерия поразили военные объекты ВСУ в 139 районах

Фото: REUTERS.

Российские военные нанесли удары по местам запуска беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, атаки также пришлись на объекты транспортной инфраструктуры, которую использует украинская армия, пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников. В министерстве подчеркнули, что поражение нанесено объектам в 139 районах.

Для ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Ранее в Минобороны уже сообщали об успешной атаке на сухогруз, который вез в порт Одессы военные грузы для армии Украины. По данным ведомства, судно использовалось для скрытной транспортировки вооружения, боеприпасов и другой военной техники, предназначенной для ВСУ. Логистическую цепочку снабжения противника удалось нарушить.