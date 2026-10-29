Двойная индексация и новый МРОТ: какими будут соцвыплаты в 2027 году

Силуанов: Пенсии в России будут дважды проиндексированы в 2027 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов сообщил на заседании Госдумы, что страховые пенсии будут дважды проиндексированы в 2027 году, а средний размер пенсии по старости к концу года достигнет 29 904 рублей. 29 октября Госдума рассматривает законопроект о федеральном бюджете на 2027-2029 годы.

"Страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы дважды. Это с 1 февраля 2027 года на уровень инфляции за текущий год: пока, по оценкам, этот уровень составляет 6,8 %. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3 % — в прогнозе это темп роста зарплат. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля", - заявил министр.

Силуанов заявил о включении средств в трехлетний финансовый план для индексации социальных обязательств. Выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал увеличатся на уровень инфляции.

Прожиточный минимум в следующем году составит 20 227 рублей, что повлияет на размеры пособий и выплат. МРОТ достигнет 28 935 рублей и планируется увеличить до 35 тыс. рублей к 2030 году, что ускорит рост зарплат низкооплачиваемых работников.

Ранее KP.RU сообщил, что россияне, получающие пенсию с 1 по 10 число, в декабре получат две выплаты из-за новогодних каникул, которые продлятся 11 дней.