Мишустин: предприятия ЖКХ должны работать без сбоев при морозах и снегопадах Фото: REUTERS.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина потребовал от предприятий ЖКХ и энергетики работать без сбоев в любую погоду — в том числе в морозы и снегопады. Об этом глава правительства заявил во время обсуждения готовности коммунального комплекса к зиме.

Мишустин отметил, что резервы дизельного топлива, мазута и угля уже сформированы сверх нормативов. Такой запас нужен, чтобы энергетики и коммунальщики спокойно выдержали пиковые нагрузки.

«Крайне важно, чтобы они работали без перебоев и в любых погодных условиях. В том числе при морозах, снегопадах, которые случаются у нас довольно часто», — уточнил премьер.

Подготовка к осенне-зимнему сезону вышла на финишную прямую. План ремонта энергооборудования на электростанциях выполнен в среднем на 90%, а общие инвестиции в подготовку к зиме в этом году достигли 2,5 трлн рублей. Эти цифры на заседании привел министр энергетики Сергей Цивилев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разобраться, как Москва, Санкт-Петербург и Татарстан помогают людям платить за ЖКХ при повышении тарифов, и перенять этот опыт на федеральном уровне.