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НовостиВ мире29 октября 2026 13:47

Силы РЭБ иранской армии перехватили контроль над беспилотником США MQM-170

Иран перехватил управление американским беспилотником MQM-170 в воздухе
Сергей КУДРИН
Силы РЭБ иранской армии перехватили контроль над беспилотником США MQM-170

Силы РЭБ иранской армии перехватили контроль над беспилотником США MQM-170

Фото: REUTERS.

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы Корпуса стражей исламской революции перехватили контроль над американским разведывательным дроном MQM-170 и успешно посадили его в целости к западу от Ормузского пролива. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью Военно-морских сил КСИР.

"Бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы ВМС КСИР в ходе успешной операции обнаружили, идентифицировали и взяли под контроль системы наведения и управления разведывательного беспилотника-ловушки армии американских террористов типа MQM-170 к западу от Ормузского пролива и посадили его на землю в целости", - сказано в заявлении ВМС Ирана.

Также в КСИР заявили о разведывательном полете над Ираном, целью которого была оценка систем ПВО в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Полет начался из страны на южном побережье.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия готова вывезти обогащенный уран из Ирана и выступить посредником в урегулировании кризиса между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.