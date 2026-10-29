Россиянам рассказали, как выбрать вкусную тыкву для осенних блюд

Крупноплодная тыква менее сладкая, но хорошо хранится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Осенью тыква становится доступнее, а ее сладкая мякоть подходит для множества блюд – от нежных супов до пирогов и запеканок. Чтобы еда получилась вкусной, важно правильно выбрать сорт и проверить спелость плода. Шеф-повара рассказали, как это сделать. Об этом пишет mk.ru.

«Мускатная отличается плотной, маслянистой текстурой и высокой сладостью – она лучше всего подходит для пюре, вафель, запеканок и цукатов», – отметил шеф-повар Михаил Чаплыгин.

Крупноплодная тыква менее сладкая, но хорошо хранится и подходит для каш, оладий, супов и запекания. Твердокорая разновидность отличается плотной и более сухой мякотью, поэтому ее часто используют для гарниров и несладких запеканок. При покупке стоит выбирать тяжелый для своего размера плод с твердой неповрежденной кожурой и сухой плодоножкой, добавил шеф-повар Алексей Подлесных.

Разрезанную сырую тыкву можно хранить в холодильнике, завернув в пищевую пленку, примерно три-пять дней. Перед приготовлением плод разрезают, удаляют семечки и волокна, а затем снимают кожуру. Тыква также содержит бета-каротин, который лучше усваивается вместе с жирами, поэтому ее можно готовить со сливками или небольшим количеством масла.

Прежде технолог Быстров рассказал о главных полезных свойствах тыквы. Характерный оранжевый цвет мякоти связан с каротиноидами.