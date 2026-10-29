На горе Шмидта в Норильске построят лестницу протяженностью 5,6 км

В Норильске на горе Шмидта собираются построить туристическую лестницу длиной 5,6 километра. Фото: Nordroden/Shutterstock/Fotodom

В Норильске на горе Шмидта собираются построить туристическую лестницу длиной 5,6 километра — она станет самой протяжённой в России. Об этом РИА Новости рассказал директор Агентства развития города Максим Миронов.

Маршрут разобьют на три части: палеонтологическую, историческую и спортивно-познавательную. На разных высотах обустроят три смотровые площадки, а заметные артефакты и исторические объекты впишут прямо в тропу. Наверху хотят сделать площадку для парапланеристов, а внизу — зону ожидания, павильоны и парковку.

Задача эта, мягко говоря, не из простых: гора находится в сложных геологических и гидрометеорологических условиях, да ещё и в районе с сейсмической активностью. Проектно-сметная документация сейчас проходит госэкспертизу, так что точные сроки начала работ пока не называются.

К слову, масштабные проекты благоустройства затеваются не только за Полярным кругом. Москва в ближайшие три года потратит на здравоохранение около двух триллионов рублей из городского бюджета, а с учётом средств обязательного медицинского страхования сумма вырастет до 3,8 триллиона.