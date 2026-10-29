Умер Виктор Шаргородский, бывший генеральный конструктор НПК «СПП»

Виктор Шаргородский Фото: Роскосмос..

Умер Виктор Шаргородский, который в 1998-2020 годах занимал должность генерального конструктора научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» - доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Российской академии космонавтики. Ему был 81 год. О печальной новости сообщили 29 октября в госкорпорации «Роскосмос».

«Виктор Даниилович навсегда останется в памяти сотрудников отрасли руководителем, ученым и наставником», — отметили в «Роскосмосе» на платформе «Макс».

Именно под руководством Виктора Данииловича Шаргородского были созданы первые отечественные лазеры, а также квантово-оптические станции, проведены эксперименты по лазерной локации Луны. Кроме того, при его участии были реализованы проекты в области оптико-лазерных технологий, включая комплексы «Майданак» и «Алтай».

Ранее KP.RU писал, что умерла советский сценарист-мультипликатор и детская писательница Жанна Витензон на 97-м году жизни.