Видео с места обрушения одной из естественных скальных формаций в турецкой Каппадокии появилось в Сети. Ранее стало известно, что в городе Гёреме, провинция Невшехир, произошел обвал так называемой «волшебной дымовой трубы».
Место является одним из главных туристических центров Турции. На кадрах видно, как у подножия горы образовались плотные клубы пыли, а к месту падения скалы побежали люди. Сейчас внизу после обвала лежат огромные части скального образования.
На место прибыли машины скорой помощи. Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие, их точное количество пока что неизвестно.
«Волшебные дымоходы» в Каппадокии являются уникальными конусообразными скальными столбами, появившимися в результате вулканической активности. Необычная местность стала популярным туристическим направлением.
Ранее KP.RU сообщал, что более 100 человек погибли в результате обрушения на золотодобывающем объекте в Камеруне. Трагедия произошла в населенном пункте Замбуа на востоке страны.