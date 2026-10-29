Видео с места обрушения скалы в Каппадокии появилось в Сети. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Marc Schmerbeck/Global Look Press

Видео с места обрушения одной из естественных скальных формаций в турецкой Каппадокии появилось в Сети. Ранее стало известно, что в городе Гёреме, провинция Невшехир, произошел обвал так называемой «волшебной дымовой трубы».

Место является одним из главных туристических центров Турции. На кадрах видно, как у подножия горы образовались плотные клубы пыли, а к месту падения скалы побежали люди. Сейчас внизу после обвала лежат огромные части скального образования.

Одна из естественных скальных формаций обрушились в регионе Каппадокия

На место прибыли машины скорой помощи. Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие, их точное количество пока что неизвестно.

«Волшебные дымоходы» в Каппадокии являются уникальными конусообразными скальными столбами, появившимися в результате вулканической активности. Необычная местность стала популярным туристическим направлением.

Ранее KP.RU сообщал, что более 100 человек погибли в результате обрушения на золотодобывающем объекте в Камеруне. Трагедия произошла в населенном пункте Замбуа на востоке страны.