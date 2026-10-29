Партия Вучича предрекла начало революционного террора в Сербии

После победы на выборах "Студенческого списка" в Сербии потребовали допросить экс-президента Александра Вучича Фото: REUTERS.

После победы на выборах "Студенческого списка" в Сербии потребовали допросить экс-президента Александра Вучича по делу о обрушении козырька на вокзале в Нови-Саде. Исполняющая обязанности президента Ана Брнабич назвала это "охотой на ведьм", утверждая, что цель - политическое устранение Вучича.

"Они обещали революционный террор - и мы видим революционный террор. Во время предвыборной кампании они не давали Александру Вучичу выступить. В период дня тишины они нападали на него, распространяли ложь о нем и его семье, зная, что ни он, ни кто-либо из нас не может ответить - ведь мы соблюдаем законы своей страны. Теперь, спустя менее 72 часов после их победы на выборах, они развернули "охоту на ведьм", стремясь добиться ареста Александра Вучича", - заявила Брнабич в соцсети X.

Утром 28 октября вышла статья Forbes Serbia, в которой автор Иван Радак потребовал допросить Вучича в рамках расследования обрушения и возможной коррупции при модернизации железнодорожной линии. Издание ссылается на документы и выводы следственной комиссии, указывающие на осведомленность Вучича.

Напомним, 1 ноября 2024 года на вокзале в Нови-Саде обрушилась часть здания, погибли 16 человек. После трагедии начались протесты, и в марте 2025 года в Белграде прошла акция с требованием отставки Вучича, что привело к формированию оппозиционного движения "Студенческий список".

Ранее KP.RU сообщил, что РИК Сербии объявила о повторном голосовании на 53 участках из-за досрочных выборов. Коалиция "Объединенная Сербия" (Александр Вучич) получила 38,97% голосов, движение протестующих студентов и их сторонников - 53,04%. Другие партии не преодолели 3%.